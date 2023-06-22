Происшествия 22 июня 2023, 15:58 ВСУ начали атаку на сахарный завод в Курской области — Mash Mash: ВСУ предприняли атаку на сахарный завод в курском поселке Теткино РИА «Новости»

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Украинские военные днем 22 июня предприняли попытку атаковать сахарный завод в поселке Теткино Курской области, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, объект находится под непрерывным огнем противника уже целый час.

Собеседник Mash уточнил, что обстрел из «Градов» в направлении завода ведут почти без перерыв. По его информации, расположенное рядом село Елизаветовка осталось без света, а местные жители в целях безопасности спустились в подвалы.

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В поселке Глушково также объявили воздушную тревогу, добавил источник Telegram-канала. Данных о пострадавших и жертвах сейчас нет.

Власти региона пока не комментировали эти данные. Губернатор области Роман Старовойт сообщал об обстреле со стороны ВСУ 21 июня. Тогда под огнем находилось село Горналь Суджанского района. В населенном пункте зафиксировали 14 прилетов. Среди жителей никто не пострадал, но в одном из домов выбило окна.