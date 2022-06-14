ВСУ могли ударить по брянскому селу Займище ракетой «Точка-У»

ВСУ могли произвести удар по селу Займище под Брянском ракетой тактического комплекса «Точка-У». Такие предварительные выводы сделали военные, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар „Точкой-У“», — сказал Богомаз.

В селе Займище нет военных объектов, отметил губернатор Брянской области. Удар нанесли по жилому массиву.

«Было утро, 08:00, многие находились дома. Кто пострадали, мужчина и женщина, были в огороде, куда упала ракета», — сказал Богомаз.

Село Займище в городском округе Клинцы, который находится примерно в 50 километрах от границ с Украиной, подверглось обстрелу утром 14 июня. Пострадали шесть человек, они получили осколочные ранения, всех госпитализировали.

Повреждения получили около 50 домов. По факту обстрела СК завел уголовное дело.

Утром очевидцы также сообщали о взрыве в городе Клинцы, где находится военная часть. Там заметили вертолет, который произвел два выстрела и улетел, потом начался пожар.