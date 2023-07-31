Происшествия 31 июля 2023, 11:04 ВСУ могли использовать РСЗО HIMARS при обстреле центра Донецка ТАСС: ВСУ, предварительно, обстреливали центр Донецка из РСЗО HIMARS

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Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, применили реактивные системы залпового огня HIMARS для удара по центру Донецка. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах ДНР.

«Предварительно, это были РСЗО HIMARS», — сказали агентству.

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По информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, украинская армия также вела огонь из артиллерийских систем производства стран НАТО.

Ворошиловский район Донецка обстреляли утром 31 июля. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что после атаки загорелись маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

По последним данным от МЧС ДНР, при атаке погиб один человек. Еще пятеро получили ранения, их доставили в медицинские учреждения. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о двух погибших, но официально эту информацию пока не подтвердили.

Корреспондент агентства отмечал, что при обстреле в центре города произошло около 10 взрывов. В экстренных службах указали, что системы противовоздушной обороны сбили два снаряда в районе дома правительства.