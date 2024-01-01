Происшествия 01 января 2024, 16:19 ВСУ изрешетили три автомобиля и микроавтобус в Курской области Старовойт сообщил об атаке на село Троицкое со стороны ВСУ Личный Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта / Telegram

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Украинские военные 1 января обстреляли село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Пострадавших среди местных жителей нет. Сильные повреждения получили два частных дома и хозяйственные постройки — посечены фасады, выбиты стекла.

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ВСУ буквально изрешетили три автомобиля и один микроавтобус, добавил Старовойт. Он пообещал помощь владельцам домов и транспортных средств в ремонте их собственности.

Украинские военные 31 декабря атаковали деревню Городище в Курской области, здесь повредило газопровод. После обстрела Белгорода, унесшего жизни более 20 человек, курские власти привели в повышенную готовность бригады медиков.

В первый день нового года ВСУ нанесли удар по селу Красное Белгородской области, где накануне погиб мужчина.