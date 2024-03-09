Происшествия 09 марта 2024, 11:19 ВСУ хотели ударить по Новолипецкому металлургическому комбинату Рожин: ВСУ собирались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат

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Целью одного из беспилотников, сбитых ночью 9 марта, был Новолипецкий металлургический комбинат. Украинские боевики случайно выдали свой план надписью на крыле дрона. Кадры с обломками БПЛА опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату», — написано на украинском языке на дроне.

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На фотографиях запечатлен дрон Вооруженных сил Украины «Лють».

Почти 50 беспилотников Украины перехватили и уничтожили за ночь над регионами России. Больше всего БПЛА ликвидировали в Ростовской области — 41 устройство. Пострадал сотрудник МЧС, устранявший последствия происшествия. Еще несколько дронов ВСУ запускали по Белгородской, Курской и Волгоградской областям.