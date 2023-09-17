17 сентября 2023, 10:32
ВСУ дважды за утро обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ два раза за утро 17 сентября обстреляли Старый Хутор
Село Старый Хутор Валуйского городского округа дважды за утро 17 сентября подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях», — указал глава области.
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По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ у домов выбило окна, повредился забор и нарушилось электроснабжение. Также украинские силы разрушили гараж одного из домовладений. На место прибыли аварийные и оперативные службы.
В субботу, 16 сентября, украинские подразделения ударили по городу Шебекино Белгородской области. В результате атаки местный житель получил ранение. В тот же день обнаружили повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.
Кроме того, ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Долгое Валуйское. В результате атаки никто не пострадал.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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