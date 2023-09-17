Происшествия 17 сентября 2023, 10:32 ВСУ дважды за утро обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ два раза за утро 17 сентября обстреляли Старый Хутор РИА «Новости»

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Село Старый Хутор Валуйского городского округа дважды за утро 17 сентября подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях», — указал глава области.

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По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ у домов выбило окна, повредился забор и нарушилось электроснабжение. Также украинские силы разрушили гараж одного из домовладений. На место прибыли аварийные и оперативные службы.

В субботу, 16 сентября, украинские подразделения ударили по городу Шебекино Белгородской области. В результате атаки местный житель получил ранение. В тот же день обнаружили повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.

Кроме того, ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по селу Долгое Валуйское. В результате атаки никто не пострадал.