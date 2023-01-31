Происшествия 31 января 2023, 21:58 ВСУ дважды за полтора часа обстреляли Белгородскую область — Гладков Губернатор Гладков: ВСУ 2 раза обстреляли Белгородский район и Щебекенский округ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Системы противовоздушной обороны дважды сработали над Щебекенским округом и Белгородским районом. Они сбили как минимум два снаряда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил про первый обстрел в 20:02.

Реклама

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что сотрудники оперативных служб уточняют последствия на земле. О возможных разрушениях информации нет. Также Гладков пообещал сообщить, если появятся еще какие–либо новости.

В 21:18 он уточнил, что ВСУ совершили «еще один массированный обстрел Белгородского района и Шебекинского округа». Предварительно, никто не пострадал.

Накануне под обстрел ВСУ попали несколько сел в Шебекинском городском округе. Прилеты зафиксировали в Новой Таволжанке. По данным властей Белгородской области неразорвавшийся снаряд рухнул на территорию промышленного предприятия. В поселке Первомайском осколки ракеты повредили стекла в частном доме.

Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка. Медики выявили у двух мужчин. осколочные ранения и контузию.