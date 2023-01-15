Происшествия 15 января 2023, 08:50 ВСУ дважды за ночь обстреляли Головку СЦКК ДНР: в ночь с 14 на 15 января ВСУ выпустили по Горлове 7 крупнокалиберных снарядов

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В ночь с 14 на 14 января ВУ дважды открывали огонь по Горловке. Об этом сообщили представители ДНР в совместном центре контроля и координации прекращения огня. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 23:55 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка», — рассказали они.

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По данным ведомства, удар пришелся по Никитовскому району города. В эту зону прилетело три снаряда калибром в 155 миллиметров.

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Следующий обстрел произошел в 03:00 по местному времени. Огонь также вели со стороны населенного пункта Новгородское. Однако удар пришелся по другому району Горловки — Центрально-городскому. По нему ВСУ выпустили четыре снаряда из тяжело артиллерии того же калибра.

Пока нет полной достоверной информации о разрушениях и других последствиях этих ночных прилетов по Горловке.