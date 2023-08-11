Важное 11 августа 2023, 10:54 ВСУ дважды обстреляли село в Курской области Губернатор Старовойт: 2 прилета ВСУ зафиксировали в селе Калиновка Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Украинские силы утром 11 августа два раза атаковали село Калиновка в Курской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Село Калиновка Хомутовского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано два прилета», — заявил он.

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По его словам, никто не пострадал. Однако две хозяйственные постройки получили повреждения. Власти окажут помощь их владельцам в восстановлении.

Губернатор в пятницу также сообщил о том, что системы ПВО накануне вечером сбили в регионе два украинских беспилотных летательных аппарата. Он поблагодарил военных за профессионализм и защиту.

Ранее СМИ писали о том, что дрон-камикадзе ВСУ 9 августа пытался ударить по поселку Теткино Курской области. Уточнялось, что он упал и взорвался на территории комбината по переработке зерна. В результате случившегося пострадавших не было.