Происшествия 22 ноября 2022, 08:17 ВСУ дважды обстреляли поселок Зайцево в ДНР из «Града» Представительство ДНР в СЦКК: поселок Зайцево обстреляли из РСЗО «Град» и артиллерии РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины устроили обстрел поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике. Они ударили по нему дважды, в том числе из РСЗО «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Огонь вели с позиций в двух населенных пунктах — Иванополья и Дружбы. Сначала поселок атаковали в 23:58, затем в 07:30. По Зайцево выпустили 10 ракет реактивной системы залпового огня «Град» и шесть артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра соответственно.

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Украинские войска регулярно обстреливают этот населенный пункт. В последний раз его атаковали 20 ноября из Дылеевки. Тогда ВСУ использовали артснаряды калибром 122 миллиметра. Во время одного из нападений в Зайцево повредили Свято-Покровский храм и колокольню. RT сообщило, что их построили в XIX веке.

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После обстрела в другом населенном пункте ДНР, городе Макеевка, 21 ноября загорелась нефтебаза. Огонь перешел на три станционные емкости и две цистерны.