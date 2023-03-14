Происшествия 14 марта 2023, 23:13 ВСУ дважды обстреляли из HIMARS город в ЛНР СЦКК: ВС Украины нанесли удар по Брянке двумя ракетами из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Брянку в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.

Украинские подразделения выпустили по городу две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:40 по населенному пункту Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — отметили в представительстве.

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Информации о пострадавших не поступало. Данные о повреждениях уточняются. Накануне ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района в Белгородской. К счастью, никто не пострадал. В результате в пяти частных домах выбило стекла и посекло фасады.

Тем временем журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что еще один оборонительный рубеж ВСУ рухнул в Артемовске. Система была «последней надеждой» украинских военных на создание прочной линии в городе. По его данным, бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас расположились на заводе «Востокмаш» и могут «двигаться вперед улица за улицей».