29 июля 2023, 03:15
ВСУ дважды обстреляли Донецк с начала суток
СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров
Украинские боевики дважды обстреляли Донецк за последние несколько часов. ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Отмечается, что в первый раз Украина атаковала Киевский район Донецка со стороны населенного пункта Нетайлово тремя снарядами натовского калибра. Еще три боеприпаса выпустили спустя час снова по Киевский и по Куйбышевскому районам со стороны того же села.
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ВСУ регулярно обстреливают приграничные с Украиной территории России, в том числе ДНР. За минувшие сутки украинские военные обстреляли регион 59 раз. В результате одной из атак погиб мужчина.
Также накануне, 28 июля, под огнем оказалась Ростовская область. Вооруженные силы Украины выпустили по региону две ракеты. Российским силам ПВО удалось сбить их.
ДНР
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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