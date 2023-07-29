Происшествия 29 июля 2023, 03:15 ВСУ дважды обстреляли Донецк с начала суток СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров РИА «Новости»

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Украинские боевики дважды обстреляли Донецк за последние несколько часов. ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в первый раз Украина атаковала Киевский район Донецка со стороны населенного пункта Нетайлово тремя снарядами натовского калибра. Еще три боеприпаса выпустили спустя час снова по Киевский и по Куйбышевскому районам со стороны того же села.

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ВСУ регулярно обстреливают приграничные с Украиной территории России, в том числе ДНР. За минувшие сутки украинские военные обстреляли регион 59 раз. В результате одной из атак погиб мужчина.

Также накануне, 28 июля, под огнем оказалась Ростовская область. Вооруженные силы Украины выпустили по региону две ракеты. Российским силам ПВО удалось сбить их.