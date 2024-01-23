Важное 23 января 2024, 13:07 Дрон-камикадзе ВСУ атаковал хутор в Белгородской области Гладков: хутор в Белгородской области подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

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В результате ЧП пострадавших нет. Однако из-за взрыва повреждения получил гражданский автомобиль. Оперативные службы уже работают на месте ЧП.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Накануне ВСУ ударили по селу Репяховка Краснояружского района. Травму получил местный житель. Мужчину контузило. Карета скорой помощи увезла пострадавшего в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Также днем 22 января ВСУ атаковали окраину села Дроновка Грайворонского округа. Повреждения получили два частных дома.