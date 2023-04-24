Происшествия 24 апреля 2023, 10:19 ВСУ дистанционно заминировали поселок в Донецке Мэр Кулемзин: бойцы ВСУ дистанционно заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка Автор: Липунов Г. А. / Викимедиа

Читать 360tv в

Украинские силы заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка дистанционно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Поселок шахты „Октябрьский рудник“ в Куйбышевском районе подвергся дистанционному минированию взрывоопасными предметами», — написал он.

Реклама

По предварительным данным, противотанковые мины нашли на Колхозном проспекте, на участке от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на близлежащих улицах. Кулемзин посоветовал местным жителям быть осторожными и внимательно смотреть под ноги.

Вооруженные силы Украины накануне выпустили по Донецку 20 ракет. Атаки вели на Петровский, Киевский Куйбышевский, Кировский районы города. Мэр утром 24 апреля показал кадры с места. Под обстрел, в частности, попало предприятие «Донэлектроавтотранс».

Там пострадали восемь автобусов.