Происшествия 27 марта 2023, 11:56 ВСУ четырежды ударили по Донецку из РСЗО за час. Снаряд разорвался у детской больницы СЦКК ДНР: украинские боевики выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Читать 360tv в

ВСУ выпустили по Киевскому и Калининскому району Донецка 22 ракеты из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: 10:00 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО», — уточнили в представительстве.

Реклама

Затем обстрелы повторились еще три раза — в 10:05, 10:25 и 11:00. По Киевскому району города выпустили 18 ракет, по Калининскому — четыре.

Один из снарядов упал буквально в 250 метрах от здания больницы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале отметил, что в городе есть жертвы среди мирного населения.

«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы. Данные уточняются», — написал глава города.

Кроме того, после обстрела возник пожар возле дворца спорта «Дружба», пострадало остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129.

Ранее ВС России уничтожили диверсионные группы ВСУ на Донецком направлении.