Происшествия 22 декабря 2022, 19:04 ВСУ четвертый раз за день обстреляли ДНР из РСЗО ДНР в СЦКК: ВСУ запустили 15 ракет по Майорску РИА «Новости»

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ВСУ четвертый раз за день обстреляли ДНР из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов ведения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«В 17:40 по Майорску выпустили 15 ракет из РСЗО», — уточнили в ведомстве.

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По направлению Щербиновка — Майорск ВСУ направили 10 снарядов калибром 152 миллиметров. Ранее ВСУ уже трижды обстреливали Донецк из РСЗО. Массированный обстрел велся по Петровскому району города, где разорвались пять снарядов.

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Следующими стали Майорск и Новоселовка. В сторону этих населенных пунктов украинские боевики выпустили семь снарядов и шесть мин.

Кремль выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при обстреле Донецка. При атаке на город вечером 21 декабря пострадал в том числе и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.