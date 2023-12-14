Происшествия 14 декабря 2023, 16:35 ВСУ нанесли большой урон предприятиям в Шебекине Гладков: предприятия в Шебекине понесли большой урон из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Шебекинские предприятия понесли большой урон из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Стабилизировать ситуацию в регионе поможет поддержка президента России Владимира Путина и внедрение новых форм экономической помощи.

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«С нетерпением ждем решения правительства РФ», — написал Гладков.

Глава региона 5 декабря сообщал о посещении Шебекина и Новой Таволжанки. По его данным, на сегодняшний день из 4484 поврежденных объектов в обоих населенных пунктах Шебекинского городского округа восстановили уже 4023.

ВСУ регулярно атакуют населенные пункты в Белгородской области и других приграничных регионах России. На прошлой неделе украинские боевики обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Один из снарядов повредил линию электропередачи.

Также атаке подверглось село Козинка Грайворонского городского округа. Осколки снаряда повредили частный жилой дом: пробили крышу, посекли фасад и выбили окна.