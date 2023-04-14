Происшествия 14 апреля 2023, 12:24 ВСУ безуспешно атаковали нефтехранилище в Брянской области Mash: ВСУ выпустили 10 мин по нефтехранилищу в Суражском районе Брянской области Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные попытались атаковать нефтехранилище в Суражском районе Брянской области. Они выпустили 10 снарядов из минометов, но не попали в цель, сообщил Telegram-канал Mash.

Вооруженные силы Украины, по информации журналистов, 14 апреля напали на Брянскую область несколько раз. Они обстреляли нефтехранилище в Суражском районе, но все 10 минометных снарядов пролетели мимо цели.

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Еще пятью снарядами атаковали приграничное село Ломаковка Стародубского округа и укрепления у рабочего поселка Климово одноименного района, но тоже безуспешно — ни постройки, ни жители не пострадали.

Село Ломаковка неоднократно обстреливали. В январе снаряды попали в памятник участникам Великой Отечественной войны, магазин и частные дома, а в марте повредили два дома.

Войска Украины 13 апреля обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Они выпустили пять снарядов, один дом получил повреждения.