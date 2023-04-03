Происшествия 03 апреля 2023, 23:19 ВСУ атаковали военкомат в Брянской области с помощью дрона ВСУ с помощью БПЛА атаковали здание районного военкомата в Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали здание районного военного комиссариата в Севском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание военкомата. Все оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Реклама

Позже произошла еще одна атака украинских военных на Севский район. Беспилотники сбросили взрывные устройства вблизи здания МО УМВД, пострадавших также нет.

Ранее в Белгородской области сбили квадрокоптер Вооруженных сил Украины. В результате падения БПЛА произошел взрыв. Предполагается, что дрон залетел со стороны Украины в район Журавлевки.

Также при помощи беспилотников ВСУ пытались атаковать город в Тульской области, однако группировка средств ПВО обезвредила беспилотный летательный аппарат и тот упал в районе населенного пункта Киреевск. На месте происшествия одновременно работали специалисты Минобороны России, МЧС и правоохранительные органы.