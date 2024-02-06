Важное 06 февраля 2024, 10:43 ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области с беспилотника Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Вознесеновка с беспилотника

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ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области с беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Дрон упал и сдетонировал. Никто не пострадал, однако пробило крышу складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. По данным главы региона, на месте работают представители оперативных служб.

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Украинские боевики регулярно атакуют приграничные российские регионы, в том числе Белгородскую область. По данным Минобороны, в ночь на 6 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили над регионом семь беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранним утром стало известно о падении и детонации беспилотника в Губкине. Повреждения получили четыре дома, люди не пострадали.

Накануне, 5 февраля, под удар попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Одна мирная жительница получила осколочное ранение и попала в больницу.