18 августа 2023, 10:22
ВСУ атаковали село под Брянском
Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали село Петрова Гута в Брянской области
Украинские силы ударили по селу Петрова Гута Климовского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района. Пострадавших нет», — написал он.
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В результате случившегося частично оказались повреждены три жилых дома. Экстренные и оперативные службы уже работают на месте.
Накануне украинцы открыли огонь по другому населенному пункту региона — селу Забрама, которое тоже находится в Климовском районе. Там загорелся жилой дом и хозяйственные постройки около него.
Богомаз на этой неделе также сообщал о том, что российским пограничникам, ФСБ и военным удалось остановить диверсантов с Украины. Их заметили около села Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Силовики в итоге ликвидировали четырех представителей ДРГ.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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