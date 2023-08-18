Важное 18 августа 2023, 10:22 ВСУ атаковали село под Брянском Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали село Петрова Гута в Брянской области Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские силы ударили по селу Петрова Гута Климовского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района. Пострадавших нет», — написал он.

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В результате случившегося частично оказались повреждены три жилых дома. Экстренные и оперативные службы уже работают на месте.

Накануне украинцы открыли огонь по другому населенному пункту региона — селу Забрама, которое тоже находится в Климовском районе. Там загорелся жилой дом и хозяйственные постройки около него.

Богомаз на этой неделе также сообщал о том, что российским пограничникам, ФСБ и военным удалось остановить диверсантов с Украины. Их заметили около села Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Силовики в итоге ликвидировали четырех представителей ДРГ.