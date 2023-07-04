04 июля 2023, 18:22
ВСУ атаковали приграничное село Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области
Украинские боевики обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт
«В результате в один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал», — отметил он.
По его словам, комиссия произведет оценку повреждений. В случае, если дом не подлежит восстановлению, собственнику выплатят компенсацию, отметил губернатор.
Приграничные районы Курской области часто подвергаются атакам со стороны украинских боевиков. Накануне ВСУ атаковали село Троицкое Кореневского района, что привело к разрушению шести домов. Также повреждения получили две машины и газовая труба.
На деревню Елизаветовку в этот же день пришлось восемь прилетов со стороны Украины. В результате ранило работника животноводческого комплекса. Врачи скорой помощи обработали пострадавшему раны на месте происшествия. В самом комплексе погибли все животные.
Старовойт ранее подчеркивал, что у ВСУ нет возможностей для полноценного вторжения в Курскую область. В регионе провели большую работу по укреплению государственной границы с целью пресечения деятельности украинских ДРГ.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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