Происшествия 04 июля 2023, 18:22 ВСУ атаковали приграничное село Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Горналь в Курской области Telegram

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Украинские боевики обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт

«В результате в один из домов попал артиллерийский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал», — отметил он.

По его словам, комиссия произведет оценку повреждений. В случае, если дом не подлежит восстановлению, собственнику выплатят компенсацию, отметил губернатор.

Приграничные районы Курской области часто подвергаются атакам со стороны украинских боевиков. Накануне ВСУ атаковали село Троицкое Кореневского района, что привело к разрушению шести домов. Также повреждения получили две машины и газовая труба.

На деревню Елизаветовку в этот же день пришлось восемь прилетов со стороны Украины. В результате ранило работника животноводческого комплекса. Врачи скорой помощи обработали пострадавшему раны на месте происшествия. В самом комплексе погибли все животные.

Старовойт ранее подчеркивал, что у ВСУ нет возможностей для полноценного вторжения в Курскую область. В регионе провели большую работу по укреплению государственной границы с целью пресечения деятельности украинских ДРГ.