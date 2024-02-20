20 февраля 2024, 14:35
ВСУ атаковали поселок в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков: поселок Ленинский попал под обстрел ВСУ
Вооруженные силы Украины атаковали поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет», — указал глава региона.
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Один из снарядов украинских боевиков пробил кровлю частного дома. Другой прилетел во двор жилого дома. Из-за взрыва снаряда посекло фасад и забор строения. Также повреждения получила хозяйственная постройка.
Оперативные службы уже работают на месте. Специалисты проводят подомовой обход территории.
По словам военкора Александра Сладкова, артиллеристы ВСУ стреляли по Белгороду, предположительно, с позиций между Плетеневкой и Волчанском. Накануне в городе объявили воздушную тревогу. Губернатор области призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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