Происшествия 16 февраля 2024, 12:07 ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области Гладков: в Белгородской области после атаки ВСУ пострадал объект связи РИА «Новости»

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Украинские военные вновь нанесли удар по Белгородской области, повреждения получил объект связи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа оказалась под атакой ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Повреждения получил инфраструктурный объект связи, пострадавших в результате взрыва нет», — написал он.

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Гладков отметил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.

Днем ранее, 15 февраля, ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Белгорода из реактивной системы залпового огня Vampire. Жертвами атаки стали семь человек, еще 17 получили ранения. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Террористический акт».

В пятницу стало известно, что российские силы вычислили расчет ВСУ, который совершил атаку и приняли необходимые меры для его уничтожения.