Происшествия 27 мая 2023, 11:56 ВСУ атаковали НПС в Тверской области Telegram-канал Baza: под Тверью два БПЛА Украины атаковали нефтеперерабатывающую станцию РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, беспилотники прилетели на станцию в районе деревни Ерохино, где проходит нефтепровод «Дружба». Первый дрон зафиксировали в 03:15. Он врезался в здание маслоцеха, произошел взрыв, который повредил крышу и стену здания.

Реклама

Второй БПЛА прилетел через полчаса и взорвался на земле. Возгорание ликвидировали работники предприятия, в огне никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, МВД ввело план «Крепость». В тушении пожара принимали участие оперативные службы.

В субботу утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил информацию о взрыве административного здания нефтепровода у деревни Литвиново.

Ранее ВСУ атаковали НПС «Новозыбков» в Брянской области. Электричество на период проведения работ в пяти населенных пунктах временно отключили.