27 мая 2023, 11:56
ВСУ атаковали НПС в Тверской области
Telegram-канал Baza: под Тверью два БПЛА Украины атаковали нефтеперерабатывающую станцию
В Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, беспилотники прилетели на станцию в районе деревни Ерохино, где проходит нефтепровод «Дружба». Первый дрон зафиксировали в 03:15. Он врезался в здание маслоцеха, произошел взрыв, который повредил крышу и стену здания.
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Второй БПЛА прилетел через полчаса и взорвался на земле. Возгорание ликвидировали работники предприятия, в огне никто не пострадал.
По информации Telegram-канала Mash, МВД ввело план «Крепость». В тушении пожара принимали участие оперативные службы.
В субботу утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил информацию о взрыве административного здания нефтепровода у деревни Литвиново.
Ранее ВСУ атаковали НПС «Новозыбков» в Брянской области. Электричество на период проведения работ в пяти населенных пунктах временно отключили.
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