Происшествия 21 марта 2023, 14:37 ВСУ атаковали НПС в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали с помощью беспилотника НПС в Брянской области

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Украинские силы с помощью беспилотников ударили по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС „Новозыбков“ АО „Транснефть“. Пострадавших нет», — написал он.

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По его словам, оперативные службы уже находятся на месте. Электричество пришлось временно отключить для проведения работ в населенных пунктах Дружба, Мамай, Тростань, Дубровка, Новское. После того как оперативно-следственные мероприятия завершатся, свет снова дадут.

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Брянская область регулярно попадает под обстрел ВСУ. Накануне стало известно, что украинские силы открыли огонь по селу Курковичи Стародубского округа. Богомаз уточнил, что в результате этого два жилых дома оказались повреждены, возникли проблемы с подачей электроэнергии.