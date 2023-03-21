21 марта 2023, 14:37
ВСУ атаковали НПС в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали с помощью беспилотника НПС в Брянской области
Украинские силы с помощью беспилотников ударили по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС „Новозыбков“ АО „Транснефть“. Пострадавших нет», — написал он.
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По его словам, оперативные службы уже находятся на месте. Электричество пришлось временно отключить для проведения работ в населенных пунктах Дружба, Мамай, Тростань, Дубровка, Новское. После того как оперативно-следственные мероприятия завершатся, свет снова дадут.
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Брянская область регулярно попадает под обстрел ВСУ. Накануне стало известно, что украинские силы открыли огонь по селу Курковичи Стародубского округа. Богомаз уточнил, что в результате этого два жилых дома оказались повреждены, возникли проблемы с подачей электроэнергии.
Беспилотники
Нефть
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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