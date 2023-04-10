Происшествия 10 апреля 2023, 10:19 ВСУ атаковали левобережье Херсонской области ТАСС: ВСУ атаковали 5 населенных пунктов левобережья Херсонской области Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью ударили по пяти населенным пунктам на левобережье Херсонской области. Противник выпустил 44 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Горностаевка, Крынки, выпустив в общей сложности 44 снаряда из ствольной артиллерии», — сказал он.

Реклама

Собеседник агентства уточнил, что никто не пострадал. При этом сейчас уточняется информация, есть ли разрушения. Накануне днем украинские силы открыли огонь по восьми населенным пунктам региона. В частности, они наносили удары по Голой Пристани, Корсунке, Покровскому. Кроме того, артиллерия ВСУ ударила по пяти населенным пунктам Херсонской области. ВС России 9 апреля уничтожили там гаубицы ВСУ «Акация» и «Гвоздика».