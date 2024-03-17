17 марта 2024, 08:57
ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
Рогов: ВСУ атаковали избирательный участок в Каменке-Днепровской
Украинские националисты нанесли удар по избирательному участку в городке Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Террористы УГИЛ атаковали избирательный участок в городском Доме культуры дронами-камикадзе „Заноза“ в Каменке-Днепровской», — написал он.
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По словам Рогова, в здании начался пожар. Прибывшие на место экстренные службы не смогли приступить к работе оперативно из-за продолжающегося налета украинских беспилотников.
«Пострадавших, слава богу, нет. Мы, запорожцы, сделали свой выбор! И подтвердим столько, столько потребуется!» — добавил член областной ВГА.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Ранее боевики ВСУ заложили самодельное взрывное устройство рядом с избирательным участком в городе Бердянске Запорожской области.
ВСУ
Запорожская область
Выборы президента — 2024
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