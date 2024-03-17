Происшествия 17 марта 2024, 08:57 ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области Рогов: ВСУ атаковали избирательный участок в Каменке-Днепровской РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар по избирательному участку в городке Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Террористы УГИЛ атаковали избирательный участок в городском Доме культуры дронами-камикадзе „Заноза“ в Каменке-Днепровской», — написал он.

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По словам Рогова, в здании начался пожар. Прибывшие на место экстренные службы не смогли приступить к работе оперативно из-за продолжающегося налета украинских беспилотников.

«Пострадавших, слава богу, нет. Мы, запорожцы, сделали свой выбор! И подтвердим столько, столько потребуется!» — добавил член областной ВГА.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Ранее боевики ВСУ заложили самодельное взрывное устройство рядом с избирательным участком в городе Бердянске Запорожской области.