Происшествия 17 августа 2023, 01:01 ВСУ атаковали из артиллерии поселок Днепряны в Херсонской области ВСУ обстреляли дома мирных жителей в поселке Днепряны в Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

«Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа», — указали в сообщении.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Донецку 16 августа. Жертвой обстрела стал один местный житель. Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Кураховка.

В это же день под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших в ходе обстрела нет. В результате украинского удара повреждения получило частное домовладение.