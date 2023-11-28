28 ноября 2023, 16:44
ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи в белгородском селе Мокрая Орловка
Губернатор Гладков: ВСУ атаковали объект связи в белгородской Мокрой Орловке
Украинские боевики атаковали инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Удар совершили с дрона-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что никто не пострадал. Представители оперативных служб уже выехали на место происшествия.
Ранее в тот же день под удар ВСУ попало белгородское село Пороз. Пострадавших также не было, однако осколки снарядов повредили частный дом: в нем выбило окна, искорежило крышу и забор.
Украинские военнослужащие регулярно совершают обстрелы приграничных регионов России, в том числе Белгородской области. На прошлой неделе в результате атаки на село Козинка с беспилотника пострадал местный житель. Он получил осколочные ранения. Кроме того, оказался поврежден автомобиль.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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