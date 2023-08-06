Происшествия 06 августа 2023, 13:48 ВСУ атаковали хлебозавод в запорожском Токмаке из HIMARS Врио Запорожской области Балицкий: ВСУ ударили ракетами HIMARS по хлебозаводу в Токмаке U.S. Department of Defense

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Здание хлебозавода в Токмаке Запорожской области получило повреждения от удара ВСУ из РСЗО HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он заявил, что в ночь на 6 августа украинские подразделения вновь пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области.

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«Противник нанес ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу, расположенному в Токмаке. Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет», — указал Балицкий.

По его словам, утром на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки российские силы поразили группы ВСУ без поддержки техники. Противник понес потери и отошел в северном направлении.

Балицкий уточнил, что боевые столкновения продолжились на других участках.

ВС России уничтожили на аэродроме в Запорожье ангары с украинской авиатехникой. В этом же районе украинская армия лишилась склада ракетно-артиллерийского вооружения.