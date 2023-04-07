Происшествия 07 апреля 2023, 21:58 ВСУ атаковали город Пологи в Запорожской области ВСУ обстреляли Дом малютки и поликлинику в Пологах Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские боевики днем 7 апреля обстреляли город Пологи в Запорожской области. Повреждения получили несколько зданий госучреждений, включая Дом малютки. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Артиллерийский обстрел начался около 14:00 по московскому времени.

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«Были повреждены спортивная школа, здание районного дома культуры, Дом малютки и поликлиника», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что под обстрел ВСУ также попал Донецк. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате атаки погибла одна женщина, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Под огонь так же, как и в Пологах, попали общественные места — рынок, торговый центр, кафе, бульвары и улицы.

Накануне, 6 апреля, украинские военные атаковали из минометных установок поселок Запесочье в Брянской области. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили жилые дома и авто.