ВСУ атаковали ГЭС в Новой Каховке

Украинские войска выпустили ракету по ГЭС в Новой Каховке. Атаку предотвратили средства ПВО, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

«Украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — сообщили в ВГА.

Ракетную атаку предотвратили российские средства ПВО.

По информации РИА «Новости», есть пострадавшие. Об этом агентству сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации.