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    08 июля 2022, 13:56

    ВСУ атаковали ГЭС в Новой Каховке

    ВСУ атаковали ГЭС в Новой Каховке на территории Херсонской области

    Екатерина Виславская

    Украинские войска выпустили ракету по ГЭС в Новой Каховке. Атаку предотвратили средства ПВО, сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

    «Украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — сообщили в ВГА.

    Ракетную атаку предотвратили российские средства ПВО.

    По информации РИА «Новости», есть пострадавшие. Об этом агентству сообщил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации.