Происшествия 03 марта 2023, 13:14 ВСУ атаковали Энергодар Власти Запорожской области: ВСУ стали обстреливать Энергодар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, в городе слышны взрывы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы», — написал он.

Реклама

По его словам, украинские террористы открыли огонь из тяжелой артиллерии натовского образца. Больше всего слышны звуки прилетов в районе промзоны, которая находится недалеко от Запорожской АЭС.

Ранее в пятницу представитель Росэнергоатома Руслан Карчаа заявил в эфире телеканала «Россия 24», что сотрудники службы безопасности ЗАЭС попали под обстрел националистов. По его словам, двое российских военных уцелели.

Накануне на станции произошла ротация представителей МАГАТЭ. Они находятся там с лета 2022 года и следят за безопасностью.