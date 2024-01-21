Происшествия 21 января 2024, 15:11 ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ дронами по нескольким населенным пунктам региона РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали дронами-камикадзе сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В хуторе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль», — написал глава региона.

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По его словам, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

ВСУ не прекращают обстрелы Белгородской области. ВСУ применяют беспилотники со взрывчаткой по объектам гражданской инфраструктуры, а также бьют ракетами по жилым районам. Российские средства ПВО перехватывают снаряды противника, но иногда они достигают цели.

Ранее при украинской атаке на Белгород пострадала женщина. Местная жительница получила осколочные ранения ноги.