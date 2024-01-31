Происшествия 31 января 2024, 07:34 ВСУ атаковали беспилотником Псковскую область Минобороны: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Псковской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные атаковали территорию Псковской области, применив беспилотный летательный аппарат. Российские системы ПВО сбили дрон, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ВСУ попытались осуществить террористическую атаку в ночь на 31 января. Российские военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Информации о разрушениях на земле в Минобороны не привели.

Реклама

Накануне украинские военные неоднократно обстреливали населенные пункты Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, огонь велся по селам Старый Хутор, Теребрено, Мокрая Орловка, Дроновка. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, повреждения получили хозпостройки, автомобиль, линия газоснабжения.