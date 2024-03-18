Важное 18 марта 2024, 14:32 ВСУ атаковали Белгородскую область сразу 11 реактивными снарядами Минобороны: ВСУ выпустили по Белгородской области 11 снарядов РСЗО за 15 минут Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белградскую область Vampire, «Ольхой» и «Градом». Всего по региону за 15 минут выпустили 11 снарядов, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики атаковали Белгородскую область с 11:30 до 11:45 по московскому времени. ВСУ применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, «Ольха» и «Град». Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли атаку противника.

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«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire, два реактивных снаряда „Ольха“ и один реактивный снаряд „Град“», — уточнили в Минобороны.

Глава белгородского Минздрава Андрей Иконников сообщил, что за неделю в регионе в результате атак украинских боевиков погибли 11 человек. Еще 82 пострадали при обстрелах.

За сутки с 16 на 17 марта ВСУ выпустили более 100 снарядов, атакуя разные районы Белгородской области.