Происшествия 07 августа 2023, 10:58 ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью советских танков — Mash Mash: ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью советских танков Т-72 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из советских танков Т-72 по Белгородской области. Об этом написал Telegram-канал Mash.

«ВСУ обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72», — заявило издание.

Реклама

По его данным, все случилось в 13:00 6 августа.Тогда украинские силы пригнали к границе технику и начали стрелять по населенному пункту Муром в этом регионе.

Село поразили четыре снаряда 125-миллиметрового калибра. Никто не пострадал, никаких разрушений инфраструктуры не зафиксировали. По предварительной информации, ВСУ работали из Чугуевского района Харьковской области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 5 августа ВСУ выпустили по белгородским населенным пунктам около 100 снарядов. Обошлось без жертв.