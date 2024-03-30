30 марта 2024, 08:27
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника
Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Украинские военные около 07:30 совершили попытку очередной террористической атаки российской территории, применив беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью, добавили в ведомстве. Информацию о возможных пострадавших и разрушениях на земле в пресс-службе не привели.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после каникул в школах Белгорода, приграничных муниципалитетов и Яковлевского городского округа вводится дистанционное обучение. Кроме того, власти запретили занятия в кружках и секциях в населенных пунктах, которые находятся в 30-километровой зоне от границы.
Накануне власти Белгорода опровергли информацию о введениикомендантского часа в городе.
UPD: около 08:00 средства ПВО сбили еще один БПЛА над территорией региона, сообщили в Минобороны.
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