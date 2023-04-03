03 апреля 2023, 13:14
ВСУ атаковали белгородское село Вознесеновка
Губернатор Гладков заявил об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ
Украинские боевики обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате повреждения получил частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», — заявил глава региона.
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Он уточнил, что один снаряд попал в жилую зону. Один из частных домов получил незначительные осколочные повреждения окон и фасада.
Другой боеприпас пролетел на территорию предприятия, работников организованно вывезли в безопасное место.
Гладков обратил внимание, что из-за обстрела частично нарушилось электроснабжение в нескольких населенных пунктах области.
«К восстановительным работам приступим сразу, как закончится обстрел», — заключил он.
В воскресенье, 2 апреля, украинские боевики атаковали белгородское село Новопетровка.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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