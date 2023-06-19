Происшествия 19 июня 2023, 19:37 ВСУ атаковали белгородское село Пороз Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Пороз в Белгородской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Пороз Грайворонского городского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Незначительные повреждения выявили в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна», — уточнил он.

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По словам Гладкова, пострадавших среди местного населения нет.

В понедельник, 19 июня, ВСУ обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. В результате пострадали семь человек, среди них один ребенок.

Врачи диагностировали у одного мужчины закрытую черепно-мозговую травму, у одной девушки — контузию. Еще три женщины получили ранения. Их состояние оценили, как средней степени тяжести.

Также под обстрелом оказалось село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Украинские военные вели огонь из ствольной артиллерии. Выпущенные снаряды повредили кровлю складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

Ранее ВСУ атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа с помощью беспилотника. Они сбросили с дрона три взрывных устройства.