02 апреля 2023, 18:40
ВСУ атаковали белгородское село Новопетровка
Губернатор Гладков заявил о погибшем скоте в селе Новопетровка после обстрела ВСУ
Украинские боевики обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате повреждения получили несколько частных домов, а также погибло 15 голов скота. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ применили 12 артиллерийских снарядов, при обстреле никто из мирных жителей не пострадал.
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«В результате прилета артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что различные повреждения получили пять частных домовладений и два автомобиля.
В настоящее время на месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.
В среду, 29 марта, украинские военнослужащие обстреляли село Черемошное Белгородского района. В результате атаки в нескольких населенных пунктах региона зафиксировали повреждения линий электроснабжения.
Ранее ВСУ вели обстрел по селу Графовка Краснояружского района. После этого населенный пункт временно остался без газоснабжения.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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