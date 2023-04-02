Важное 02 апреля 2023, 18:40 ВСУ атаковали белгородское село Новопетровка Губернатор Гладков заявил о погибшем скоте в селе Новопетровка после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате повреждения получили несколько частных домов, а также погибло 15 голов скота. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ применили 12 артиллерийских снарядов, при обстреле никто из мирных жителей не пострадал.

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«В результате прилета артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что различные повреждения получили пять частных домовладений и два автомобиля.

В настоящее время на месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.

В среду, 29 марта, украинские военнослужащие обстреляли село Черемошное Белгородского района. В результате атаки в нескольких населенных пунктах региона зафиксировали повреждения линий электроснабжения.

Ранее ВСУ вели обстрел по селу Графовка Краснояружского района. После этого населенный пункт временно остался без газоснабжения.