Важное 04 апреля 2023, 12:11 ВСУ атаковали белгородское село Новая Таволжанка Губернатор Гладков заявил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ

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Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Снаряды упали в огородах. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства», — уточнил губернатор.

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Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Боеприпасы разорвались в огородах.

«Слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории», — подчеркнул Гладков.

Днем ранее ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один из частных домов получил незначительные осколочные повреждения окон и фасада. Кроме того, один из снарядов упал на территорию предприятия, работников которого вывезли. Из-за обстрела также частично нарушилось электроснабжение в нескольких близлежащих селах.