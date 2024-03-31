Происшествия 31 марта 2024, 13:34 ВСУ атаковали белгородское село Долгое дроном-камикадзе Гладков: при атаке дрона-камикадзе на село Долгое пострадала ЛЭП РИА «Новости»

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Украинские националисты атаковали дроном-камикадзе село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области, повреждения получила линия электропередачи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Долгое попало под атаку со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждения получила линия электропередачи. Пострадавших нет», — написал он.

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Гладков отметил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

Утром в воскресенье ВСУ выпустили 10 снарядов из РСЗО Vampire по Белгородской области. Гладков сообщал, что один из жилых домов загорелся, ожоги руки второй степени получила женщина.

Днем ранее беспилотник ВСУ повредил объект связи в белгородском селе Тишанка Волоконовского района.