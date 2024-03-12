Происшествия 12 марта 2024, 13:05 ВСУ атаковали белгородский поселок Прилесье Гладков: забор сельхозпредприятия в Прилесье повредило при обстреле ВСУ

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Под обстрелом СУ оказался поселок Прилесье в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Повреждения выявили в местном доме культуры — там выбило окна и посекло посад, а также на территории сельскохозяйственного предприятия — обстрелом разрушило его забор.

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«Повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — заключил Гладков.

Белгородский губернатор отмечал, что 12 марта стало сложным днем для региона. Украинские ДРГ пытались атаковать четыре района области — Борисовский и Белгородский, а также Шебекинский и Грайворонский округа. Российские военные дали противнику достойный отпор. Ситуация находится под полным контролем силовиков.