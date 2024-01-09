Происшествия 09 января 2024, 11:21 ВСУ атаковали белгородские села Журавлевка и Нехотеевка дронами-камикадзе Гладков: ВСУ 8 января атаковали Журавлевку и Нехотеевку дронами-камикадзе Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские боевики 8 января ударили по селам Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области дронами-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram-канале Вячеслав Гладков в посте с полной информацией об обстрелах региона за сутки.

«В Белгородском районе в селах Журавлевка и Нехотеевка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом селе. Обошлось без последствий», — рассказал Гладков.

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Он добавил, что по Нехотеевке выпустили артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

За день система ПВО сбила в Белгородском районе воздушные цели на подлете к городу. Пострадали трое, все они в реанимации, их прооперировали.

Еще 10 воздушных целей сбили в самом Белгороде. В четырех квартирах многоэтажек и двух частных домах выбило окна, повреждения получили три хозяйственных объекта, газопровод и шесть автомобилей.

В Валуйском округе обстреляли хутор Нижние Мельницы, никто не ранен.

По городу Шебекино выпустили 10 снарядов, по селу Терезовка — четыре. Разрушений и пострадавших также нет.

В поселке Разумное при ударе ВСУ пострадали пять частных домовладений и 11 машин. Есть повреждения, в основном небольшие, в Дубовском, Тавровском, Крутологском и Стрелецком сельских поселениях.