14 сентября 2023, 09:26
ВСУ 9 раз за утро обстреляли село в Курской области
Губернатор Старовойт: курское село Гордеевка 9 раз подвергалось атаке ВСУ
Украинские силы утром 14 сентября девять раз атаковали село Гордеевка в Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.
«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали девять прилетов», — сообщил он.
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В результате случившегося никто не пострадал. Однако в поселке нарушено водоснабжение. Оперативные службы приступят к восстановительным работам, как только появится возможность.
Прошлой ночью Старовойт отмечал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на город Рыльск. На улице Ленина два здания получили повреждения. В частности, там выбило стекла и посекло фасады.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Представители силовых структур работали на месте ЧП. До этого дрон ВСУ атаковал Рыльск 12 сентября.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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