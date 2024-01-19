Происшествия 19 января 2024, 07:30 ВСУ в ночь на 19 января обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Украинские военные выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 19 января, выпустили семь снарядов по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, в первый раз украинские войска обстреляли в 0:55 Киевский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 155 миллиметров. Второй обстрел зафиксировали в 01:20 по Киевскому району — противник выпустил еще два боеприпаса аналогичного калибра.

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В 02:15 ВСУ атаковали Куйбышевский район. По этой территории выпустили три снаряда натовского калибра.

Украинские военные не прекращают атаки ДНР, они бьют по жилым постройкам и социальным объектам. Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, в результате погиб фельдшер и сотрудник энергетической компании. Еще трое медиков получили ранения.