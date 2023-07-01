Происшествия 01 июля 2023, 02:12 ВСУ 28 раз обстреляли территорию Донбасса за сутки Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию Донбасса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики 28 раз атаковали территорию ДНР за прошедшие сутки. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

В сообщении сказано, что противник на Донецком направлении совершил девять артиллерийских обстрелов, выпустив снаряды калибра 155 миллиметров. Еще 17 обстрелов из артиллерии зафиксировали на Горловском направлении, размер боеприпасов — 152 миллиметра. Две атаки ВСУ из РСЗО были произведены на Ясиноватском направлении.

Реклама

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские националисты 29 июня выпустили по населенным пунктам региона около 90 снарядов. Наиболее сильные атаки пришлись на Грайворонский и Шебекинский городские округа. По ним боевики направили 66 боеприпасов. В связи с атаками украинской стороны никто из мирного населения не пострадал, однако два автомобиля получили повреждения.