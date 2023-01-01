Происшествия 01 января 2023, 15:22 ВСУ 12 раз за час обстреливали населенные пункты ДНР СЦКК ДНР: ВСУ 12 раз за час обстреляли республику из тяжелой артиллерии

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В период с 12:30 до 13:20 ДНР 12 раз попала под удар со стороны ВСУ. Об этом сообщили сотрудники представительства республики в Совместном центре контроля и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 12:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая», — рассказали они.

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По данным ведомства, по этому городу украинская армия запустила шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

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Уже через 15 минут из той же Авдеевки ВСУ устроили обстрел Червоногвардейского района Макеевки. По этому жилому району прилетело семь снарядов калибра 152 миллиметра.

Также под удар со стороны ВСУ попал ряд других населенных пунктов ДНР. Среди них Донецк и Горловка. В столице республики обстрелянными оказались Кировский, Петровский и Куйбышевский и Киевский районы города. В Горловке под удар попал Никитовский район.

О пострадавших, разрушениях и иных последствиях прилетов пока не сообщается.